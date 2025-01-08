Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : crops35


08 Ocak 2025 15:02
Özel sektör çalışmasının memuriyette saydırılması

Arkadaşlar kolay gelsin özel sektörde çalıştığım hizmeti memurluğa saydırabilirmiyim? Bir sınırı varmıdır ve 4/B li olmak bunu etkilermi? İzin ve diğer haklar için soruyorum.

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