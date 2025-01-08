Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : crops35


08 Ocak 2025 15:39
Destek personeli teknisyenliğe geçiş

herkese merhabalar iyi günler dilerim ben yardımcı hizmet sınıfında gözüküyorum ama alınırken iklimlendirme ve soğutma sistemleri diplomamla işe alındım yani teksinyen kadrosunda olmam gerekmez mi ? cevap verip beni aydınlatırsanız çok mutlu olurum

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