Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


08 Ocak 2025 15:49
Trafik branşını tavsiye eder misiniz?

Polis Merkezinde çalışıyorum abilerim. Trafik şubede çalışmak isteyen var mı diye soruluyor. Polis Merkezinde çok mutlu değilim. Tavsiyelerinizi dinlemek için açtım başlığı


Kemalaydın55
Aday Memur
08 Ocak 2025 16:20

Gitme ıyı bıyer olsa sorarlar mı.karakoldan kurtulursunda trafıkten kurtulamazsın.

Toplam 1 mesaj

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