Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


08 Ocak 2025 15:54
Hastaneye yatmak istiyorum

.Arkadaşlar merhaba psikiyatri rahatsızlığım var.İlaclari kullanmak istemiyorum.Kullanmak istemeyincede ilaçlar etki etmiyor.İnsanlar üstüme geliyor,bı tepki veremiyorum hakkımı savunamiyorum.Hani bı söz var kafasına vur ekmegini elinden al diye aynen öyleyim .hastaneye yatmak istiyorum yatamiyorum.Ne yapabilirim?Yardımcı olur musunuz?


VHKİ-MEB
Aday Memur
08 Ocak 2025 16:04

Hastalık tanınız nedir?

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