Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


08 Ocak 2025 16:00
Sağlık Bakanlığı neden hala alım yapmıyor ?

2024 kpss biteli 6 ay oldu. Hala hiçbir alım haberi yok. Neden bekliyorlar ? en son sağlık bakanlığı ataması üzerinden kaç ay geçti? Yani hala yok hiçbir duyum. Dün görüşmüşler güya ilkbahar ayında diyor o bile belli değil.

Çok Yazılan Konular

İller arası tayin iptali acilMal Bildirimini UnutmakSorularınızı yanıtlıyorum.Tıbbi Sekreterler iller arası nda kaç puanla nereyi yazdiniz..Hizmet puanı itirazıeş durumu tayini Aile hekimleri bu hafta grevdeymis galibaKadrolu sürekli işçi güvenlik görevlisiyim sekreterliğe geçiş yapmak istiyorum ?İllerarası tayinle geldikten sonra hemen becayiş yapabilir miyim?Becayis erdek(tatil yeri rahat)

Sözlük

bu renk sizi çok açtı 3 f16 gökçen 2 hayal gücünü zorlamak 1 şikayetim var 1 mustafa öztürk 3 vakfıkebir ekmeği 1 sonu ay ile biten isimler 2 çerçeveli resim 1 denisova mağara kızı 1 dido 1

Son Haberler

Polis Şeyda Yılmaz'ı şehit eden sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapisGençlik çalışanları meslek tanımlarına kavuşuyorSilahlı saldırıda hayatını kaybeden 2 PTT görevlisine vedaLise öğrencisi sınıf arkadaşı tarafından okulda bıçaklandıİmamoğlu'nun 'ihaleye fesat karıştırma'dan yargılandığı dava ertelendi

Editörün Seçimi

Memur emeklisinin fakirleştirilmesi.Maaş genelgesi yayınlandı.Refah payı için adım atılmalıMaaş artışı bekleyenlerTemenni mi duyum mu ??Memura refah payı verilmeliMemursen ile Kamusen'den istifa ! Yoksulluk sınırı ise 79 bin 948 TL ! Eylemleri yok !Emekli memur maaşı asgari ücretin altında kalacak2025 yılı asgari ücreti 22104 TL olduYeni asgari ücretin enflasyona etkisi