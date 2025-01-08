Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : Radore


08 Ocak 2025 16:07
KKÖ Özel hizmet tazminatı

Memurlar.net maaş hesaplamasında oran %99 gözüküyor. Ama 2024 yılı bordrolarına baktığımda en yüksek devlet memuru maaşının %94 oranında yatmış gözüküyor. Güncel doğru oran kaç acaba ? Derece (7/3)

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