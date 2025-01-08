Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


08 Ocak 2025 16:23
Merhaba arkadaşlar

Arkadaşlar ben 2023 yılında Fizik ogeremeni olarak emekli oldum. Şimdi tekrar görevime dönmek istiyorum. Dönebilir miyim. şartlar nedir. Lütfen bu konuda bilgisi olan varsa.bana bilgi verebilir mı


egeliinci
Genel Müdür
08 Ocak 2025 16:39

Bildiğim kadarı ile geri dönüşünüz mümkün değil


Alex10alec
Şube Müdürü
08 Ocak 2025 16:41

Emekli olan geri dönemez ancak özel okullarda çalışabilirsiniz

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