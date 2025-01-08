KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


08 Ocak 2025 16:45
Bilgisayar işletmenliği sertifikası

Arkadaşlar Meb onaylı olarak bu sertifikayı nasıl alabilirim? Halk eğitimden alması uzun sürüyor ve alımlara yetişemem. İnternette bazı siteler ücretli olarak satıyor ve açıklamaya memur alımlarında geçerlidir yazmışlar bunun geçerliliği var mıdır yoksa dolandırıcılar mıı ?

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