Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


08 Ocak 2025 17:07
İdare mahkemesi ret verdi Samsun bölge mahkemesi

Maalesef ret aldım idare mahkemem, şimdi samsun bölgeye istinaf gideceğim ne kadar sürüyor bu davalar ve olumlu sonuç alma ihtimalımız var mı yoksa karaları bağlamaya devam mı edeyim arkadaşlar bana bir bilgi lütfen


Mardinli4748
08 Ocak 2025 17:12

Hangi konuda Red aldın devrem


Cancan001
Aday Memur
08 Ocak 2025 17:13

Konu ne eğer dosyan trabzon idare de ise ret Alman normal üzülme boşa


Patron El Patrona
Aday Memur
08 Ocak 2025 17:41

Beyler dedikodu için yazmayın. Adam konuyu söylemek istese söylerdi zaten. Sorduğu soru bu işlerin ne kadar sürdüğü. Konunun ne olduğunu ne yapacaksınız?


ATATÜRKİYE055
Aday Memur
08 Ocak 2025 17:49

inceliğin için teşekkür ederim, 7 ankesorlu var sadece 2 si 14 sn. ve 50 sn. gorüşmelı geri 5 i 0 sn. bunlardan dolayı ret aldım

Patron El Patrona, 2 saat önce

Beyler dedikodu için yazmayın. Adam konuyu söylemek istese söylerdi zaten. Sorduğu soru bu işlerin ne kadar sürdüğü. Konunun ne olduğunu ne yapacaksınız?


ATATÜRKİYE055
Aday Memur
08 Ocak 2025 17:54

sizce karar bozulurmu yoksa umutlanmaya gerek yok mu tecrubelı arkadaşlardan yorum beklıyorum lutfen

ATATÜRKİYE055, 2 saat önce

inceliğin için teşekkür ederim, 7 ankesorlu var sadece 2 si 14 sn. ve 50 sn. gorüşmelı geri 5 i 0 sn. bunlardan dolayı ret aldım


Cancan001
Aday Memur
08 Ocak 2025 18:01

Bozulmaz samsun bölge den de red gelir

Toplam 6 mesaj

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