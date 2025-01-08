KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


08 Ocak 2025 17:16
DHMİ Apron Memurluğu bekleyenlerr

Arkadaşlar merhaba. Havacılık mezunuyum ve Apron memurluğu istiyorum. Puanım 86,55 olmakla branşımda 87. sıradayım. Sizce bu sıralama ve puanla atanabilir miyim ? Sonraki alımlar hakkında düşüncelerinizi ve sizin sıralamanızı merak ediyorum.

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