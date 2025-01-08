Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


08 Ocak 2025 17:33
Maaşları açık açık whatsapp grubunda yayınlamak

Bütün öğretmenlerin maaşlarının yazdığı kağıt öğretmenler odasına asılıp okul whatsapp grubunda paylaşılıyor. Hatta tc no bile gözükebiliyor. Baş , uzman, normal vb şu kadar maaş alıyor, bu kadar maaş alıyor vb Ben paylaşılmasını istemiyorum. Bu yapılan KVKK kapsamında suç teşkil etmiyor mu?


Patron El Patrona
Aday Memur
08 Ocak 2025 18:08

Paran varsa suç teşkil ediyor, paran yoksa suç teşkil etmiyor. Burjuva hukuku


Ahmet Kaleli
Şube Müdürü
08 Ocak 2025 18:11

Hocam google'a adını soyadını yazdığında hangi okulda çalıştığın kabak gibi ortaya çıkıyor, bence bu durum daha sıkıntılı, dediğiniz durum da güvenlik açısından açık veriyor


bulaşşıkk
Şef
08 Ocak 2025 18:24

Yiğidin malı meydanda olur.


Braweheart01
Genel Müdür
08 Ocak 2025 18:26

yapılması gerekli bir eylem. iş yerinde bilgiler şaffaftır herkes mesai arkadaşının maaşını bilmelidir a kişişi 10 gün rapor aldı maaşı kesildi b kişisi de 10 gün kullandı kesilmemişse burada belli olur örneğin müdür 10 gün okula gelmedi ek dersi full aldı tüm okul bunu görmeli

Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

Uzman ve Başöğretmenlik Eğitim Sonrası Değerlendirme ve Belge alımı.İl dışı heyet raporu geçerliliği.15 saat ders için 5 gün okula gitmekEğitim bitti ama 10 yıl dolmasını mı beklemem gerekiyor%11 zam oranı çok fazla. Keşke maaşlar düşse fazla para alıyor memurlar.Memura refah payı (duyum)2025 Aile yılıEk mal bildirimi yapmadımMemurlukta geçen sürelerin Uzman Öğretmenlik'te dikkate alınmaması??Vergi dilimi

Sözlük

Ali mühendis 3 kerrat cetveli 4 çerçeveli resim 1 ninova 2 Memurlar net'in reklamın b.kunu çıkarması 2 ras 1 gassal 1 sözlük bağımlılığı 1 gülfeşan pabucu yarım,çık dışarıya oynayalım 1 cirit atmak 2

Son Haberler

Yazar Selim İleri hayatını kaybettiKolejde öğretmenin öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu iddiasıDünyanın en güçlü pasaportları açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada?Bakan Fidan'dan GKRY ve KKTC'ye ortak çağrı: Cesur adımlar atalımJandarma aracını çalan ve 90 suç kaydı olan şüpheli yakalandı

Editörün Seçimi

Memur emeklisinin fakirleştirilmesi.Maaş genelgesi yayınlandı.Refah payı için adım atılmalıMaaş artışı bekleyenlerTemenni mi duyum mu ??Memura refah payı verilmeliMemursen ile Kamusen'den istifa ! Yoksulluk sınırı ise 79 bin 948 TL ! Eylemleri yok !Emekli memur maaşı asgari ücretin altında kalacak2025 yılı asgari ücreti 22104 TL olduYeni asgari ücretin enflasyona etkisi