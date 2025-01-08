Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


08 Ocak 2025 17:59
İşkenceci, ruh hastası amirlerden nasıl korunuz?

Buraya üye olan çoğu memurun başına illaki gelmiştir işkenceden zevk alan bir amir. Mobbing ile yıpratılmış, buna katlanacak takati kalmayıp tepki verince rapor ile ekmeğiyle oynanan binlerce memur var. Devletin kendisine vermiş olduğu yetkileri kötüye kullanarak memurlara işkence yapan bu ruh hastası insanlardan nasıl kendimizi koruyacağız? Tek çare denk gelmemek için dua etmek mi? Bizler amirlerin vicdanına emanet mi yaşayacağız. Mesela ek göreve gidince hiçbir eksiğinizin olmamasına rağmen hakkınızda yedek şarjörü yoktu diye rapor tutulursa siz isteğiniz savunmayı verin ceza alacaksınız. Mahkeme iptal etse dahi rapor tutana ve ceza verene bir şey olmuyor. Peki bu amirleri zevk için rapor tutmaktan alıkoyan şey nedir? Bir amir ve bir yalancı şahit ile verilemeyecek ceza yok. Kendimizi bundan nasıl koruyacağız?


samet75
Aday Memur
08 Ocak 2025 18:50
deli taklidi yap

takla-atma
Şube Müdürü
08 Ocak 2025 19:21
kartondan bir huni yap kep diye kafana köy, süs havuzu varsa içine kağıttan gemiler atıp yüzdür.Soran olursa ruhen güç kazanıyorum dersin. O saatten sonra kimse sana bulaşmaz. Mahkeme filan boş işler kafayı kırmış birine kimse bulaşmak istemez
samet75, 32 dk. önce
deli taklidi yap
Toplam 2 mesaj

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