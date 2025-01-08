İşkenceci, ruh hastası amirlerden nasıl korunuz?

kartondan bir huni yap kep diye kafana köy, süs havuzu varsa içine kağıttan gemiler atıp yüzdür.Soran olursa ruhen güç kazanıyorum dersin. O saatten sonra kimse sana bulaşmaz. Mahkeme filan boş işler kafayı kırmış birine kimse bulaşmak istemez

kartondan bir huni yap kep diye kafana köy, süs havuzu varsa içine kağıttan gemiler atıp yüzdür.Soran olursa ruhen güç kazanıyorum dersin. O saatten sonra kimse sana bulaşmaz. Mahkeme filan boş işler kafayı kırmış birine kimse bulaşmak istemez

samet75, 32 dk. önce deli taklidi yap