tıbbi sekreterlikten geçiş

2022 kpss puanı ile 25 nisan 2023 de sağlık bakanlığına sözleşmeli tıbbi sekreter olarak atandım 2024 kpss puanı ile sözleşmeli olarak sağlık bakanlığına paramedikten atanabilir miyim ikisinin de unvanı sağlık teknikeri olarak geçiyor ceza alır mıyım yoksa cezasız şekilde geçebilir miyim?

2022 kpss puanı ile 25 nisan 2023 de sağlık bakanlığına sözleşmeli tıbbi sekreter olarak atandım 2024 kpss puanı ile sözleşmeli olarak sağlık bakanlığına paramedikten atanabilir miyim ikisinin de unvanı sağlık teknikeri olarak geçiyor ceza alır mıyım yoksa cezasız şekilde geçebilir miyim?