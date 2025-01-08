Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : crops35


08 Ocak 2025 18:46
Kınama cezasına sözleşme feshi

Daha önce ceza almamasına rağmen geçirdiği sorusturma sonucunda direkt kinama cezasi verilmiş biri var. Kendisinin cezası kesinleşti buna itiraz yoluna gidildi. Kurum 1 ay önceden bildirmedi ayın 7 sinde kınama cezası olduğu için ve amirin verdiği görevleri yapmadığı gerekçesi ile sözleşmesi feshedildi. Tabiki bu yalan hafta basindan beridir yazismalari var ebys üzerinden yani işini yapan, reddetmeyen malesef üst yonetimden birilerinin kafsyi taktiği biri. Ben bunu hukuksuz buldum. İdare mahkemesiyel geri dönme şansı var mı?

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