KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


08 Ocak 2025 18:48
Renk körlüğü ve memurluk hakkında

Merhabalar 3 adet sorum var internette çok fazla bilgi kirliliği var bu nedenle siz değerleri abi abla ve kardeşlerimden bilgi almak istiyorum.

1-Renk körleri zabıta alımlarına başvurabilir mi?

2-Renk körleri itfaiye eri olabilir mi?

3-Renk körleri silahlı özel güvenlik kartı alabilir mi?

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