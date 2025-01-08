2. ŞARK !!!

#ALINTIDIR# şimdi siz devrelerime kendi duyumlarımı aktarıyorum. 1. Genel atama yer değiştirme yönetmeliği sil baştan ve tam bir fabrika ayarlarına dönüş olacak. 2.tek şark doğru, şark süreleri artacak, ancak sıkıntı illerin tazminatlarının adı ve kapsamı değiştirilerek miktar en az 2 katı artırılarak cazip hale getirilecek. 3.ipka işi ya iptal ya da ipka şartları çok ama çok zorlanacak. 4.personel daire beni süreçte yalnız bırakıyorlar diye ağlamış, Kom tem istihbarat akademi narkotik siber özel harekat başkanlıkları atama yönetmeliklerini kendi yapsın, bu birim personeller il kotasyonunda benim bünyemden çıkarın diyormuş, haklı, buna dair ciddi çalışma var. Yani bu birimlerdekileri bu birimler atayacak. 5.gönüllü şark, mazeret ve batıdan batıya gibi uygulamalar yok, genel atama dönemi çift yönlü olarak yılda 2 kez Sömestr ve yaz olarak planlanması gündemde. 6. Uzun vadede ise herhangi bir memur bulunduğu ilde mazeretli toplam 15 yıldan fazla kalamaması mutlaka tayin edilmesi gündeme. Bu şekilde teyide muhtaç bilgiler var ??

#ALINTIDIR# şimdi siz devrelerime kendi duyumlarımı aktarıyorum. 1. Genel atama yer değiştirme yönetmeliği sil baştan ve tam bir fabrika ayarlarına dönüş olacak. 2.tek şark doğru, şark süreleri artacak, ancak sıkıntı illerin tazminatlarının adı ve kapsamı değiştirilerek miktar en az 2 katı artırılarak cazip hale getirilecek. 3.ipka işi ya iptal ya da ipka şartları çok ama çok zorlanacak. 4.personel daire beni süreçte yalnız bırakıyorlar diye ağlamış, Kom tem istihbarat akademi narkotik siber özel harekat başkanlıkları atama yönetmeliklerini kendi yapsın, bu birim personeller il kotasyonunda benim bünyemden çıkarın diyormuş, haklı, buna dair ciddi çalışma var. Yani bu birimlerdekileri bu birimler atayacak. 5.gönüllü şark, mazeret ve batıdan batıya gibi uygulamalar yok, genel atama dönemi çift yönlü olarak yılda 2 kez Sömestr ve yaz olarak planlanması gündemde. 6. Uzun vadede ise herhangi bir memur bulunduğu ilde mazeretli toplam 15 yıldan fazla kalamaması mutlaka tayin edilmesi gündeme. Bu şekilde teyide muhtaç bilgiler var ??