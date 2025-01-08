Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


08 Ocak 2025 18:59
2. ŞARK !!!
2. şark'la alakalı ciddi duyum ve bilgileri burdan paylaşabilir miyiz arkadaşlar. Konuyla alakalı en çok takip edilen yer memurlar.net

Redkit112
08 Ocak 2025 19:06
#ALINTIDIR# şimdi siz devrelerime kendi duyumlarımı aktarıyorum. 1. Genel atama yer değiştirme yönetmeliği sil baştan ve tam bir fabrika ayarlarına dönüş olacak. 2.tek şark doğru, şark süreleri artacak, ancak sıkıntı illerin tazminatlarının adı ve kapsamı değiştirilerek miktar en az 2 katı artırılarak cazip hale getirilecek. 3.ipka işi ya iptal ya da ipka şartları çok ama çok zorlanacak. 4.personel daire beni süreçte yalnız bırakıyorlar diye ağlamış, Kom tem istihbarat akademi narkotik siber özel harekat başkanlıkları atama yönetmeliklerini kendi yapsın, bu birim personeller il kotasyonunda benim bünyemden çıkarın diyormuş, haklı, buna dair ciddi çalışma var. Yani bu birimlerdekileri bu birimler atayacak. 5.gönüllü şark, mazeret ve batıdan batıya gibi uygulamalar yok, genel atama dönemi çift yönlü olarak yılda 2 kez Sömestr ve yaz olarak planlanması gündemde. 6. Uzun vadede ise herhangi bir memur bulunduğu ilde mazeretli toplam 15 yıldan fazla kalamaması mutlaka tayin edilmesi gündeme. Bu şekilde teyide muhtaç bilgiler var ??

RedBull001
Memur
08 Ocak 2025 19:13

:D

Redkit112, 16 dk. önce
#ALINTIDIR# şimdi siz devrelerime kendi duyumlarımı aktarıyorum. 1. Genel atama yer değiştirme yönetmeliği sil baştan ve tam bir fabrika ayarlarına dönüş olacak. 2.tek şark doğru, şark süreleri artacak, ancak sıkıntı illerin tazminatlarının adı ve kapsamı değiştirilerek miktar en az 2 katı artırılarak cazip hale getirilecek. 3.ipka işi ya iptal ya da ipka şartları çok ama çok zorlanacak. 4.personel daire beni süreçte yalnız bırakıyorlar diye ağlamış, Kom tem istihbarat akademi narkotik siber özel harekat başkanlıkları atama yönetmeliklerini kendi yapsın, bu birim personeller il kotasyonunda benim bünyemden çıkarın diyormuş, haklı, buna dair ciddi çalışma var. Yani bu birimlerdekileri bu birimler atayacak. 5.gönüllü şark, mazeret ve batıdan batıya gibi uygulamalar yok, genel atama dönemi çift yönlü olarak yılda 2 kez Sömestr ve yaz olarak planlanması gündemde. 6. Uzun vadede ise herhangi bir memur bulunduğu ilde mazeretli toplam 15 yıldan fazla kalamaması mutlaka tayin edilmesi gündeme. Bu şekilde teyide muhtaç bilgiler var ??
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Danıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerİcralık polislerRefah payı verilir mi?Yeni atama yönetmeliği hakkındaAidiyet duygusuKredi ve mal bildirimiRefah payı verilmedi2025 Şubat mazeret ataması Khk ile ihraç olan polisin emekli maaş ve ikramiyeleri

Sözlük

Sözleri saçma şarkı dinlemek 5 çay vereyim içersin 5 mend 1 dolandırıcılık 1 denisova mağara kızı 1 cirit atmak 2 mustafa öztürk 3 Damla sakızlı türk kahvesi 1 şu anda dinlenen şarkı 1 Bugün olanlar 1

Son Haberler

Yazar Selim İleri hayatını kaybettiKolejde öğretmenin öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu iddiasıDünyanın en güçlü pasaportları açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada?Bakan Fidan'dan GKRY ve KKTC'ye ortak çağrı: Cesur adımlar atalımJandarma aracını çalan ve 90 suç kaydı olan şüpheli yakalandı

Editörün Seçimi

Memur emeklisinin fakirleştirilmesi.Maaş genelgesi yayınlandı.Refah payı için adım atılmalıMaaş artışı bekleyenlerTemenni mi duyum mu ??Memura refah payı verilmeliMemursen ile Kamusen'den istifa ! Yoksulluk sınırı ise 79 bin 948 TL ! Eylemleri yok !Emekli memur maaşı asgari ücretin altında kalacak2025 yılı asgari ücreti 22104 TL olduYeni asgari ücretin enflasyona etkisi