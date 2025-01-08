Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


08 Ocak 2025 19:36
Asker öğretmenlik, başöğretmenlik kariyer haketme tarihinden düşülüyormu ?

merhaba arkadaşlar. işe başlama tarihinden bakıyorum 20 yıl 9 ay olmuş.

ama başöğretmenlik çıktı alıp sertifikayı idareye verdiğim halde uzman görünüyor hala başöğretmenlik inceleniyor diyor. ki arkadaşlarımın başöğretmen olarak güncellendi pazartesi. bi cezamız falan da yok. asker öğretmenlik sayılmıyor mu başöğretmenliğin süresinden düşülüyormu ? bununla ilgili bir bilginiz varmı ? bilgisi olan meslektaşlarıma şimdiden teşekkür ederim.


Sakaryalı540
Aday Memur
08 Ocak 2025 19:44

Hocam bende askeri öğretmen idim acemi birliği sayılmıyor diğer 11 ay sayılıyor bende gecen sene bu nedenle 18 gün ile uzmanlığı kaçırdım. Anlayacağın 11 ay sayılıyor


happykits
Genel Müdür
08 Ocak 2025 19:51

KBM01003 - Kariyer ve Kariyere Esas Özlük Bilgilerim

kısmındayım.

31/08/2005 DİYARBAKIR LİCE 0 11 0 Aylıksız İzin Askerlik(Yurtiçi)

31/07/2005 ISPARTA MERKEZ 0 1 0 Aylıksız İzin Askerlik(Yurtiçi)

bende ikisi de Aylıksız izin diye geçmişler mebbis de.


happykits
Genel Müdür
08 Ocak 2025 19:54

11 ay görünen kısımda Aylıksız İzin Askerlik yazmaıgına emin misiniz ?

Sakaryalı540, 2 saat önce

Hocam bende askeri öğretmen idim acemi birliği sayılmıyor diğer 11 ay sayılıyor bende gecen sene bu nedenle 18 gün ile uzmanlığı kaçırdım. Anlayacağın 11 ay sayılıyor


Sakaryalı540
Aday Memur
08 Ocak 2025 19:56

Bende de aynı şeyler yazıyor acemi yaptığın kısım sayılmıyor diğer kısım sayılıyor sen MEB bağlı değilsin o esnada askerlik yaparken TSK ya bağlısın aylıksız yazması normal her ne kadar 11 ay aylıksız yazsa da MEB o kısmı sayıyor. Benim belge de inceleniyor yazmıştı üç beş gün sonra onay geldi. Sabret sana da onay mesajı gelecek hocam. Bu maaşa yetişmezse de gelecek maaşa yetişir

happykits, 2 saat önce

KBM01003 - Kariyer ve Kariyere Esas Özlük Bilgilerim

kısmındayım.

31/08/2005 DİYARBAKIR LİCE 0 11 0 Aylıksız İzin Askerlik(Yurtiçi)

31/07/2005 ISPARTA MERKEZ 0 1 0 Aylıksız İzin Askerlik(Yurtiçi)

bende ikisi de Aylıksız izin diye geçmişler mebbis de.


happykits
Genel Müdür
08 Ocak 2025 20:05

maaşlık kısmı 4300&#8378; fark. herşeye %100 zam gelmişken bi anlamı yok. sadece yanlış bi durum olur emekliliği falan yanlış hesaplıyor olabilirlermi diye bir şüphe oluştu. sağolun.


Pratik Hoca
Memur
08 Ocak 2025 20:07

Öğretmenlik Kariyer Basamakları ilerleme Kılavuzu 5. Maddesinde başöğretmen/uzman öğretmen olarak sayılacak süre hesabında

*Ucretli /Vekil Ogretmenlik

*Sendikal görevleri nedeniyle aylıksız izinli sayılanların bu kapsamdaki izin süreleri,

*28 Şubat mağduru öğretmenlerin açıkta geçirilen süreleri gibi tüm sureler ince ince dusunulup hesaplanirken

Uzun/kisa donem askerlik suresi,

Ogretmenlik oncesi memurluk suresinin sayilmamasi ogretmen camiasinda uzuntuyle karsilanmistir. Bu konuda sendikamin halen somut bir adim atmamis olmasi sendikamdan istifa karari dusundugum şu gunlerde yapilmis somut basvurunun tarafima bildirilmesini istiyorum.

Bu konuda donuslerinizi ivedi olarak bekledigimi bilgilerinize arz ederim.


Pratik Hoca
Memur
08 Ocak 2025 20:10

Sendikaniza mail atin. Aglamayana meme yok


happykits
Genel Müdür
08 Ocak 2025 20:12

Bende Başöğretmenlik Kariyere Esas Süre 7199(Gün) diyor (asker öğretmenlik düşülmüş gibi görünüyor). Başvurmak için gerken süre 7300 diyor. o zaman neden başvurabildim madem süre dolmuyordu ? neden sertifika alıp idareye verebildik ? çok garip ve mantıksız.


Pratik Hoca
Memur
08 Ocak 2025 20:47

Jocaö nasıl başvurdunuz bende haziran 2025 yazıyor

happykits, 1 saat önce

Bende Başöğretmenlik Kariyere Esas Süre 7199(Gün) diyor (asker öğretmenlik düşülmüş gibi görünüyor). Başvurmak için gerken süre 7300 diyor. o zaman neden başvurabildim madem süre dolmuyordu ? neden sertifika alıp idareye verebildik ? çok garip ve mantıksız.


Pratik Hoca
Memur
08 Ocak 2025 20:52

Sizinki 30 nisan itibariyle dolmuş süre. O yüzden siz mayısta alacaksınız ünvanınuzı

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