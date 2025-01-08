Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


08 Ocak 2025 19:49
2025 Sky Limit

Yeni yılda limitler güncellenir mi ?


kurumlararasigecis00
Aday Memur
08 Ocak 2025 19:50
.
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Danıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerİcralık polislerRefah payı verilir mi?Yeni atama yönetmeliği hakkındaAidiyet duygusuKredi ve mal bildirimiRefah payı verilmedi2025 Şubat mazeret ataması Khk ile ihraç olan polisin emekli maaş ve ikramiyeleri

Sözlük

kiplik 1 şu an çalan şarkı 3 ras 1 hamur teknesi 2 kiplik mantığı 1 yumurta 1 ninova 2 ben bu odaya neden gelmiştim 1 finlandiya 1 çerçeveli resim 1

Son Haberler

MİT'in kariyer fırsatlarına yoğun ilgi: 44 bin 867 başvuruTHY'nin yolcu sayısı geçen yıl 85 milyonu aştıAmbulans hizmetlerinde teknoloji ve yapay zeka dönemiUşak'ta minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldüSinop Üniversitesi kampüsünde şüpheli paket paniği

Editörün Seçimi

Memur emeklisinin fakirleştirilmesi.Maaş genelgesi yayınlandı.Refah payı için adım atılmalıMaaş artışı bekleyenlerTemenni mi duyum mu ??Memura refah payı verilmeliMemursen ile Kamusen'den istifa ! Yoksulluk sınırı ise 79 bin 948 TL ! Eylemleri yok !Emekli memur maaşı asgari ücretin altında kalacak2025 yılı asgari ücreti 22104 TL olduYeni asgari ücretin enflasyona etkisi