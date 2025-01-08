Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


08 Ocak 2025 20:01
İller arasi tayin 2025

Hemşire arkadaşlardan canakkale kadrolarını tercih eden var mıdır ve tercih ettiyse kaç puanla tercih etti acaba


Elif.18
Aday Memur
08 Ocak 2025 20:33
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