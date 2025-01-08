ilkokulda din kültürü 15 saatten az ders

Kadrolu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeniyim. İlk atandığım okulda 4 sene çalıştım. Daha sonra il içi yaparak bir ilkokula atandım fakat atandığım okulda sadece 10 saat ders alabiliyorum. Bana daha fazla ders verilemiyor. Milli eğitimde ders sayımın az olduğunu ve bunu başka okullarla tamamlayacaklarını söylediler. Yani beni ilçe içinde başka okullara gönderebilirler. Köy okulu ve ortaokul vs.. Ve okulumda sonraki yıllarda da bana daha fazla ders vermeyecekler. Benim durumum 3 sene boyunca hep böyle mi olacak? Okul okul gezecek miyim? Ne kadromun bulunduğu okulu ne de gideceğim okulu psikolojik olarak benimseyemiyorum. Bu öğretmenlik açısından verimimi de oldukça etkiliyor.