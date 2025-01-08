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Editörler : alex 10


08 Ocak 2025 20:40
RC Karting - Motor Sporlarını Sevenler?

Selamlar herkese. Evime yakın biryer keşfettim arkadaşlar. Türkiye'de hiç denk gelmedim daha önce. Gerçek zamanlı yarış, araba sürme hissiyatı birebir aynı. Özellikle araçları ve otomobil sporlarını seven, ve bu konuda pratik yapmak isteyen kişilere gerçek bir yarış deneyimi sunuyorlar. başarılı buldum ben bu girişimi. araçlar gerçek araç gibi, direksiyon hissiyatı da öyle. Yüksek çözünürlüklü ekranları var ve yarışırken, gerçek zamanlı aracınız pistte yol alıyor beni baya sardı. bakmak isteyenler buyursun: https://www.instagram.com/rckartingcom/

Özellikle motor sporlarına ilgi duyanlar için iyi bir keşif olmuş.

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