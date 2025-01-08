Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


08 Ocak 2025 20:48
Askeriyeden Memurluğa geçiş ve 8 yıla 1 kademe verilmesi hakkında
Değerli arkadaşlar. Bilindiği üzere memuriyetten önce sözleşmeli statüde çalışan personellerin 27.12.2024 tarihindeki kanun maddesi değişikliği sebebiyle 8 yıla 1 kademe ilerlemesi yapıldı. Çalışmış olduğum kurumda askeriyeden geçtiğim için 1 kademe ilerlemesi geçmiş yıllardaki görüşler dikkate alınarak bana verilmemiştir. Kıdem aylığı ve fiili hizmetim 11 yılın üstündedir. Böyle bir durumla karşılaşan var mıdır? Değerli yorumlarınızı ve tavsiyelerinizi bekliyorum. Saygılar.

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