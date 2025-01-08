Askeriyeden Memurluğa geçiş ve 8 yıla 1 kademe verilmesi hakkında

Değerli arkadaşlar. Bilindiği üzere memuriyetten önce sözleşmeli statüde çalışan personellerin 27.12.2024 tarihindeki kanun maddesi değişikliği sebebiyle 8 yıla 1 kademe ilerlemesi yapıldı. Çalışmış olduğum kurumda askeriyeden geçtiğim için 1 kademe ilerlemesi geçmiş yıllardaki görüşler dikkate alınarak bana verilmemiştir. Kıdem aylığı ve fiili hizmetim 11 yılın üstündedir. Böyle bir durumla karşılaşan var mıdır? Değerli yorumlarınızı ve tavsiyelerinizi bekliyorum. Saygılar.

Değerli arkadaşlar. Bilindiği üzere memuriyetten önce sözleşmeli statüde çalışan personellerin 27.12.2024 tarihindeki kanun maddesi değişikliği sebebiyle 8 yıla 1 kademe ilerlemesi yapıldı. Çalışmış olduğum kurumda askeriyeden geçtiğim için 1 kademe ilerlemesi geçmiş yıllardaki görüşler dikkate alınarak bana verilmemiştir. Kıdem aylığı ve fiili hizmetim 11 yılın üstündedir. Böyle bir durumla karşılaşan var mıdır? Değerli yorumlarınızı ve tavsiyelerinizi bekliyorum. Saygılar.