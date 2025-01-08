Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


08 Ocak 2025 21:42
Torpil kokan (Nepotizm) Akademik ilanları bu başlık altında toplayalım. Memurlar.net için görünürlüğ

Memurlar. Net inde bu konuda farkındalık yaratmak için Özel şartlı Akademik ilanları deşifre ettiğini biliyoruz. Bu hususta bizlerde katkıta bulunalım. Paylaşımlar başlasın.

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