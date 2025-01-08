Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


08 Ocak 2025 21:53
Hemşirelik ve Sağlık Yönetimi
3+1 ile Lisans Hemşire olarak çalılmaktayım. Bu süreçte Açıktan Sağlık yönetimi okuyorum. Bunun herhangi bir katkısı oluyor mu bilginiz var mı

afilun
Memur
08 Ocak 2025 22:18

Hayır

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