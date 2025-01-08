Hemşirelik ve Sağlık Yönetimi

3+1 ile Lisans Hemşire olarak çalılmaktayım. Bu süreçte Açıktan Sağlık yönetimi okuyorum. Bunun herhangi bir katkısı oluyor mu bilginiz var mı

3+1 ile Lisans Hemşire olarak çalılmaktayım. Bu süreçte Açıktan Sağlık yönetimi okuyorum. Bunun herhangi bir katkısı oluyor mu bilginiz var mı