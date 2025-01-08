Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


08 Ocak 2025 22:03
Memurlara 13 Ocak Müjdesi: Maaşlara Ek Zam Geliyor!

Açıklanan yüzde 11.5 oranındaki zam oranını yeterli bulmayan memur sendikaları iş bırakma kararı aldı. Emekliler ise hayal kırıklığı yaşıyor. Memurlara ek zam verilecek mi? 13 Ocak detayı dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz yıl emekliler verilen maaş zammına tepki gösterince Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 Ocak?ta emekliye ek zammı açıklamıştı. Kulislerde konuşulan 13 Ocak?ta iş bırakma eyleminin ses getirmesi halinde bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan?ın emekli ve memur maaşlarına ek zammı açıklayacağı.

Ancak yapılacak zammın oransal olmayacağı, seyyanen zam şeklinde yapılacağı, ortalama bir memur maaşının 3000 TL civarında artırılacağı konuşuluyor.

Memur ve Emekliye Ek Zam: Refah Payı Rafa Kalktı!

Memur ve emeklilerin maaşlarına zam oranı her ne kadar Maliye Bakanlığının yayımladığı genelge ile resmiyet kazansa da yeni bir genelge çıkarılabileceği belirtiliyor. Buna göre 3000 TL?lik ek zam verilmesi durumunda en düşük memur maaşı 46.000 TL?ye yükselirken, en düşük emekli maaşı 17.000 TL?ye yükselecek.

memursesi.com.tr


Vardır bir hayır
Şef
08 Ocak 2025 22:14

Ne kadar meraklisiniz boş hevesler peşinde koşmaya hiç akillanmayacak misiniz? vermediler ,vermezler, vermeyeceklerrr


Özgürlükzamanı
Şef
08 Ocak 2025 22:37

Sende her habere atlayıp okumak zorunda değilsin demek ki okuduğuna göre buralarda olduğuna göre bir umut var


C.Z.c.z
Şef
08 Ocak 2025 22:40

Gardaş inş olur. İmkansız demek istemem ama yinede bir umut


Vardır bir hayır
Şef
08 Ocak 2025 22:45

Onlar haber tiklansin diye yapiyorlar asıl sen atlayıp paylaşım yapıyorsun milleti biz yere umutlandiriyorsun en düşük emekli maaşına bile zam yapılmadı ki garanti gözüyle bakılıyordu . Herkes senin gibi polyanna olmak zorunda değil gerçeklerle yuzlesin

Özgürlükzamanı, 1 saat önce

Sende her habere atlayıp okumak zorunda değilsin demek ki okuduğuna göre buralarda olduğuna göre bir umut var


Kualalumpur1
Aday Memur
08 Ocak 2025 22:46

Seyyanen zam gelme ihtimali insanoğlunun ışık hızını geçip zamanda yolculuk yapma ihtimaliyle olasılıktadır


umuttisigi
Aday Memur
08 Ocak 2025 22:48
gelmez

bilinçlivatandas
Memur
08 Ocak 2025 22:52
Ben de 10 bin lira ek zam olacağını duydum hocam yersen

M Can
Genel Müdür
08 Ocak 2025 23:10

Çıktı hayırlı olsun dedi mi dedi..

Eğer 13 'ünde ilave bir açıklama yapacaksa, en düşük bağkur ssk emeklisine 400 TL. daha verdim 15 bine çıkardım der en fazla onlar buna bile sevinir

Zaten buçuk alinin bu iş bırakma kararından haberi bile yok, memursenin adı bile geçmiyor.

Çalışan kesime birşey gelir diye hiç boşuna hayale girmeyin...


satac123
Daire Başkanı
08 Ocak 2025 23:34

sazan.avi

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