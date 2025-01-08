Memurlara 13 Ocak Müjdesi: Maaşlara Ek Zam Geliyor!

Çıktı hayırlı olsun dedi mi dedi..

Eğer 13 'ünde ilave bir açıklama yapacaksa, en düşük bağkur ssk emeklisine 400 TL. daha verdim 15 bine çıkardım der en fazla onlar buna bile sevinir

Zaten buçuk alinin bu iş bırakma kararından haberi bile yok, memursenin adı bile geçmiyor.

Çalışan kesime birşey gelir diye hiç boşuna hayale girmeyin...