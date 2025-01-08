Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


08 Ocak 2025 22:04
2025 yılı ekonomik olarak nasıl geçer?

Ocakta memura yüzde 11,54 oranında zam geldi. Bu oran maalesef yetersiz bence. 2025 yılı ekonomik memur açısından nasıl geçecek merak ediyorum


Vardır bir hayır
Şef
08 Ocak 2025 22:20

Kira ve gıda çok zorlayacak maaşın büyük bölümü bu ikisine gidiyor zaten


iyiniyetliücüncükisi
Aday Memur
08 Ocak 2025 23:14
bu sene zor olacak

meraklivatandas
Aday Memur
08 Ocak 2025 23:44

İyi geçme ihtimali var mı da merak ediyorsun? Bazı memurlar sanki iş yapmıyor da 7/24 burada boş konu açıyor gibi. %11,54 zam almış bu sene nasıl geçer diyor. Zeka pırıl pırıl maşallah.

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