Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : crops35


08 Ocak 2025 22:48
Elektrik Teknisyeni Gece Nöbeti Tutar mı?

Merhabalar

Universite de elektrik teknisyeni olarak görev yapıyorum zorla gece nöbeti yazabilirler mi


Emree002
Aday Memur
08 Ocak 2025 22:54

Üniversite diyorsun çim bile bictirirler

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