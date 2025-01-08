Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : crops35


08 Ocak 2025 23:42
Sözlesmeli Teknisyen Teknikerliğe Geçiş Hk.

Merhaba ben Büyükşehir Belediyesi'nde Sözleşmeli Teknisyen olarak görev yapıyorum. İş Sağlığı ve Güvenliği Ön Lisans bölümünden yeni mezun oldum. Bir kaç gün içinde son sözleşmemi imzalayacağım. Tekniker ünvanı ve tekniker haklarından yararlanma durumum nedir? Bu konuda çok fazla karmaşık torum var net bir bilgiye erişemedim aydınlatırsanız çok sevinirim.

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