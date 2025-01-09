KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


09 Ocak 2025 00:15
pomem psikiyatri depresif nöbet
arkadaşlar merhaba ben 2.5 sene önce psikiyatriye gitmiştim hafif depresif nöbet tanısı koymuş E nabız da gözükmüyor E devlette gözüküyor ilaç citoles yazmıştı kullanmadım ilaç dökümümde gözükmüyor zaten beyaz reçeteli ilaç sıkıntı olur mu ön sağlık bilgi formunda psikiyatri kısmına ne işaretleyeyim var diye mi yok diye mi

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