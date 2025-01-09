pomem psikiyatri depresif nöbet

arkadaşlar merhaba ben 2.5 sene önce psikiyatriye gitmiştim hafif depresif nöbet tanısı koymuş E nabız da gözükmüyor E devlette gözüküyor ilaç citoles yazmıştı kullanmadım ilaç dökümümde gözükmüyor zaten beyaz reçeteli ilaç sıkıntı olur mu ön sağlık bilgi formunda psikiyatri kısmına ne işaretleyeyim var diye mi yok diye mi

arkadaşlar merhaba ben 2.5 sene önce psikiyatriye gitmiştim hafif depresif nöbet tanısı koymuş E nabız da gözükmüyor E devlette gözüküyor ilaç citoles yazmıştı kullanmadım ilaç dökümümde gözükmüyor zaten beyaz reçeteli ilaç sıkıntı olur mu ön sağlık bilgi formunda psikiyatri kısmına ne işaretleyeyim var diye mi yok diye mi