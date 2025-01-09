Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : Lanet


09 Ocak 2025 00:30
TPAO ve BOTAŞ Özeleştirme

TPAO ve BOTAŞ Özeleştirme olacak mı sizce çalışanlar ne olacak?

Çok Yazılan Konular

Eski taşeron - yeni kadrolu işçilerTÜBİTAK ume uzman arge proje teknisyeni maaşı

Sözlük

mend 1 daylak 1 kerrat cetveli 4 şu an çalan şarkı 3 Bugün olanlar 1 Günde 40 zeytin yemek 1 sözlük bağımlılığı 1 bir mağazadan alışveriş yapmama sebepleri 2 ferdi tayfur 1 hamur teknesi 2

Son Haberler

Memurun Amirine Saygısızlık Fiili9 Ocak 2025'ten önemli gündem başlıklarıGülermak - Halka Arz Oluyor!Anadolu Üniversitesi'nde AÖF Öğrenci Bilgi Sistemi devredeDevlet hastanesinde görevli doktor kalbine yenildi

Editörün Seçimi

Memur emeklisinin fakirleştirilmesi.Maaş genelgesi yayınlandı.Refah payı için adım atılmalıMaaş artışı bekleyenlerTemenni mi duyum mu ??Memura refah payı verilmeliMemursen ile Kamusen'den istifa ! Yoksulluk sınırı ise 79 bin 948 TL ! Eylemleri yok !Emekli memur maaşı asgari ücretin altında kalacak2025 yılı asgari ücreti 22104 TL olduYeni asgari ücretin enflasyona etkisi