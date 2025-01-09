Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : crops35


09 Ocak 2025 02:44
4b sozlesmeli memur askerlik
askerlikten normalde 12 sinde terhis oluyorum ama bizi 8 inde biraktilar ve terhis belgesini erkenden verdiler 12 sine kadar asker gozukuyorum hastaneye belgeyi versem 13 unde baslayacagim sekilde beyan versem yaparlar mi 15 inde maas alabilmek icin 12 sinde gidersem 15 ine imkansi olur 3 gune halledemezler 8 inde gitmeli miyim

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