Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


09 Ocak 2025 08:14
Polis maaşının gerilemesi

2025 yılında 30 Yıllık Astsubay %50 Başöğretmen(1/4 derecede olan) Tam ek ders alan %35 fazla alacak

Arkadaşlar polis maaşı maalesef son 10 yıl içinde bu duruma geldi bu gidislede daha kötü olacak gibi sayın cumhurbaşkanı ve içişleri bakanı bunu görmemezlikten gelmemeli askerler yan ödeme kararnamesi ile öğretmenlerde başöğretmen kılıfı ile zamları aldılar polisede Acilen zam talep ediyoruz polis maddi olarak zor durumda nokta.


Umut1903
Memur
09 Ocak 2025 10:48

Eksi veren zatlar her şeyi halediyorsunuz


umtblc
Şef
09 Ocak 2025 10:59

eksi veren şükürcü dayılar olduğu sürece çokta bişey beklememek gerek...


uzman-muallim
Memur
09 Ocak 2025 12:10

O eksi verenlerin burunlarına ossurmak geçiyor aklımdan. Bunların ancak burunlarına ossurulur.

Toplam 3 mesaj

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