KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


09 Ocak 2025 09:13
2024 2 merkezi atama Türkşeker
Türkşeker'de memur olarak calisma şartları, imkanları, 2025 maaşı nedir? Lojman sanırım yok, misafirhane ucreti nedir?

s3rseri
Şef
09 Ocak 2025 09:48

bunun cevabı fabrika fabrika bile değişiyor, nereyi tercih verecek iseniz arayın memurları bağlatın.


profilmmeemmuurr
09 Ocak 2025 10:13
Emredersin! Herhalde sorduk. Ama burada ilgili kurumla deneyimi olan insanlara da sormayi tercih ettim.
s3rseri, 2 saat önce

bunun cevabı fabrika fabrika bile değişiyor, nereyi tercih verecek iseniz arayın memurları bağlatın.


Batshuayii1903
Aday Memur
09 Ocak 2025 12:12
Türkşeker özelleştirme kapsamında mı ? Bu kuruma yerleşen memur kurum özelleştirildiginde havuz hakkına tabii midir ? Bazı fabrikaların özelleştirildigine dair haberlerde mevcut.
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