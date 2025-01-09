Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


09 Ocak 2025 09:46
sözleşmeliden kadroya geçenler eş durumu

Arkadaş bir konuya değinmek istiyorum. 7433 kanunu ile 2023 yılında sözleşmeliden kadroya geçenler eş durumu tayini istemek için 3 yılın dolmasını mı beklemeli yoksa çalıştığı kurumda kadrolu olduktan sonra 1 yıl fiilen çalışması yeterli oluyor mu?(Eş özel sektörde çalışıyor)

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