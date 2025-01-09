Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : E.Kayı Han


09 Ocak 2025 09:56
YHS Ne Zaman Kalkacak Bıktık

YHS olarak okulda çalışıyorum Sabah 7 de okulu açıp öğlene kadar çay ver bahçe süpür fotokopi çek evrak dağıt öğle arasında 5 dk yemek ye tuvalet yıka akşam 1 katın ve 9 sınıfın temizliğini yap akşam okulu bekle herkez çıksın okulu kitle hafta sonu bişey olduğunda okula gel kontrol et ya benim anlamadığım bütün işleri yardımcı hizmetliler yapmasına rağmen neden hala haklarımız iyileştirilmiyor .. Bıktık be kardeşim '' İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde Masa Başında Bütün İşleri Yapan Yardımcı Hizmetli Sınıfı neden Eğitim durumuna göre kadrolara atanamıyoruz '' GYS da sürekli dönen dolaplar yüzünden belli bi yere gelemiyoruz öğretmenlere 12 saat video ,izletip başöğretmen yapıyorsunuz maaşlarında 10 bin TL fark ederken bizlere neden bu şekilde çile çektiriyorsunuz anlamıyorum ... Şube müdürlerine , Şeflere , Açtığınız sınavlarda ilk okul soruları sorup hemen kadroya atıyorsunuz halen anlamış değilim ... YAZACAK ÇOK ŞEY VAR AMA YAPACAK BİRŞEY YOK .. BIKTIK BE ( MEB ÖĞRETMENLERE ÇALIŞAN BİR KURUM ) --

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