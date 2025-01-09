Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


09 Ocak 2025 11:20
ilan metninin 10.maddesi ile cezası 2 yıla çıkarılanlar

arkadaşlar tercihler bitti, ilan metninin 10.maddesiyle ilgili bir gelişme yok mu? 6 ay önce haziran 2024 tercih verebilmişken, 2025ocakta tercih veremedik

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