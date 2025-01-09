Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


09 Ocak 2025 12:03
müdür yardımcılığı
Sınavsız müdür yardımcısı olmak için müdür yetkili öğretmen olmak süreden sayılır mı

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