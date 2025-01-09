Sınavsız müdür yardımcılığı olur mu?

Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinin eklerin yer alan değerlendirme formlarında; Değerlendirme formunda puan hesabında 'Kurucu müdür, müdür başyardımcılığı, müdür yardımcılığı ve müdür yetkili öğretmenlikte geçen her bir yıl için' ibaresi bulunmaktadır. Ayrıca, 'Yöneticilikte (kurucu müdürlük ve müdür yetkili öğretmenlik dahil) geçen hizmet süreleri öğretmenlikte geçen hizmet süresinin hesabında dikkate alınmayacaktır.' açıklaması bulunmaktadır. Ayrıca, Müdür olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlarda 'Kurucu müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı ve müdür yetkili öğretmen olarak ayrı ayrı veya toplam en az bir yıl görev yapmış olmak.' maddesi bulunmaktadır. Yine müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlarda 'Müdür, kurucu müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı veya müdür yetkili öğretmen olarak görev yapmış olmak.' maddesi bulunmaktadır. Hocam bu yazıyı attı

Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinin eklerin yer alan değerlendirme formlarında; Değerlendirme formunda puan hesabında 'Kurucu müdür, müdür başyardımcılığı, müdür yardımcılığı ve müdür yetkili öğretmenlikte geçen her bir yıl için' ibaresi bulunmaktadır. Ayrıca, 'Yöneticilikte (kurucu müdürlük ve müdür yetkili öğretmenlik dahil) geçen hizmet süreleri öğretmenlikte geçen hizmet süresinin hesabında dikkate alınmayacaktır.' açıklaması bulunmaktadır. Ayrıca, Müdür olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlarda 'Kurucu müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı ve müdür yetkili öğretmen olarak ayrı ayrı veya toplam en az bir yıl görev yapmış olmak.' maddesi bulunmaktadır. Yine müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlarda 'Müdür, kurucu müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı veya müdür yetkili öğretmen olarak görev yapmış olmak.' maddesi bulunmaktadır. Hocam bu yazıyı attı