Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


09 Ocak 2025 12:03
Sınavsız müdür yardımcılığı olur mu?

Sınavsız müdür yardımcısı olmak için müdür yetkili öğretmen olmak süreden sayılır mı


KARATEPE84
Aday Memur
09 Ocak 2025 12:24

Sayılmıyor


Demizan45
Aday Memur
09 Ocak 2025 12:40
Hocam eğitimhaneye yazdım evet dediler burda hayır dediniz kaynak var mı acaba
KARATEPE84, Dün

Sayılmıyor


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
09 Ocak 2025 12:53

Sınava girmekten neden korkuyorsunuz :) zor bir sinav değil


Demizan45
Aday Memur
09 Ocak 2025 12:57
Çalışmak istemiyorum
SorunCevaplayıN, Dün

Sınava girmekten neden korkuyorsunuz :) zor bir sinav değil


KARATEPE84
Aday Memur
09 Ocak 2025 13:14

Yaşadım biliyorum

Demizan45, Dün
Hocam eğitimhaneye yazdım evet dediler burda hayır dediniz kaynak var mı acaba

bahçesaray
Memur
09 Ocak 2025 13:44

sayılmıyor


Demizan45
Aday Memur
09 Ocak 2025 14:16
Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinin eklerin yer alan değerlendirme formlarında; Değerlendirme formunda puan hesabında 'Kurucu müdür, müdür başyardımcılığı, müdür yardımcılığı ve müdür yetkili öğretmenlikte geçen her bir yıl için' ibaresi bulunmaktadır. Ayrıca, 'Yöneticilikte (kurucu müdürlük ve müdür yetkili öğretmenlik dahil) geçen hizmet süreleri öğretmenlikte geçen hizmet süresinin hesabında dikkate alınmayacaktır.' açıklaması bulunmaktadır. Ayrıca, Müdür olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlarda 'Kurucu müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı ve müdür yetkili öğretmen olarak ayrı ayrı veya toplam en az bir yıl görev yapmış olmak.' maddesi bulunmaktadır. Yine müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlarda 'Müdür, kurucu müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı veya müdür yetkili öğretmen olarak görev yapmış olmak.' maddesi bulunmaktadır. Hocam bu yazıyı attı

Sevdim-Seni
Genel Müdür
09 Ocak 2025 14:24

Bu şartlar;

"Müdür, kurucu müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı veya müdür yetkili öğretmen olarak görev yapmış olmak."

müdür olmanın özel şartı. Bir de genel şart var, O da sınavda başarılı olmak. Bu cümlenin geçtiği paragraf müdür olmayla alakalı.

Demizan45, Dün
Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinin eklerin yer alan değerlendirme formlarında; Değerlendirme formunda puan hesabında 'Kurucu müdür, müdür başyardımcılığı, müdür yardımcılığı ve müdür yetkili öğretmenlikte geçen her bir yıl için' ibaresi bulunmaktadır. Ayrıca, 'Yöneticilikte (kurucu müdürlük ve müdür yetkili öğretmenlik dahil) geçen hizmet süreleri öğretmenlikte geçen hizmet süresinin hesabında dikkate alınmayacaktır.' açıklaması bulunmaktadır. Ayrıca, Müdür olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlarda 'Kurucu müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı ve müdür yetkili öğretmen olarak ayrı ayrı veya toplam en az bir yıl görev yapmış olmak.' maddesi bulunmaktadır. Yine müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlarda 'Müdür, kurucu müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı veya müdür yetkili öğretmen olarak görev yapmış olmak.' maddesi bulunmaktadır. Hocam bu yazıyı attı

Demizan45
Aday Memur
09 Ocak 2025 14:27
Hocam müdür yardımcısı olarak götevlendirileceklerde aranan özel şartlarda diye de yazıyor sadece müdür değil
Sevdim-Seni, Dün

Bu şartlar;

"Müdür, kurucu müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı veya müdür yetkili öğretmen olarak görev yapmış olmak."

müdür olmanın özel şartı. Bir de genel şart var, O da sınavda başarılı olmak. Bu cümlenin geçtiği paragraf müdür olmayla alakalı.


KARATEPE84
Aday Memur
09 Ocak 2025 14:28

Yazdı ama sayılmadı


Demizan45
Aday Memur
09 Ocak 2025 14:31
Haklısın hocam yaşamak gerek canlı Örneksin
KARATEPE84, Dün

Yazdı ama sayılmadı


Sevdim-Seni
Genel Müdür
09 Ocak 2025 14:42

özel şartlar sınava girme hakkı veriyor, sınavsız görevlendirme hakkı vermiyor.

Demizan45, Dün
Hocam müdür yardımcısı olarak götevlendirileceklerde aranan özel şartlarda diye de yazıyor sadece müdür değil

Ayşegül2320
Memur
09 Ocak 2025 14:59

Tam aranan idarecisin :) hersey bedava olsun istiyorsun

Demizan45, Dün
Çalışmak istemiyorum

yas1978
Aday Memur
09 Ocak 2025 16:36

valla adam haklı binlerce sınavsız adam görev başında çalışıyorsa bu şahsın da sınavsız atama istemesi kadar doğal bir şey olamaz ,önce şu çalışan sınavsızları bir sınava soksunlar da puanlarına göre yeniden atama yapsınlar çoğusu sınavı geçemez..


Pratik Hoca
Şef
09 Ocak 2025 16:50

Ssyılır hocam


KARATEPE84
Aday Memur
09 Ocak 2025 17:26

Böyle olmuyor

Toplam 16 mesaj

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