KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


09 Ocak 2025 12:29
Hangi kurumlar alır alana göre
Lisede elektronik ve haberleşme mezunuyum. kpss ye girip kazanırsam hangi kurumlar teknisyen olarak alır örnek dhmi TMO falan bilgisi olan yardımcı olabilir mi İnternette aradığımı bulamadım

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