Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


09 Ocak 2025 12:51
Eş Tayini Tercihleri Hakkında
Yarın tercihler aktif olacak inşAllah.. Tercih listesini kaydettikten sonra Okul-İlçe-İl onayı olacak mı? çünkü ben hemen yarın listemi kaydetmeyeyim hafta sonu bi araştırayım okulları diyorum, pazar tercihleri yapsam kaydetsem geç mi olur acaba?

bahçesaray
Memur
09 Ocak 2025 13:45

siz kaydet dediğinizde okul onayı düşer, bir karalama kağıdında çalışın

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Uzman ve Başöğretmenlik Eğitim Sonrası Değerlendirme ve Belge alımı.İl dışı heyet raporu geçerliliği.İş bırakma eylemiMaaşları açık açık whatsapp grubunda yayınlamakMüdür yardımcılığı2025 Aile yılıİlkokulda din kültürü 15 saatten az dersEğitim bitti ama 10 yıl dolmasını mı beklemem gerekiyorEk mal bildirimi yapmadımVergi dilimi

Sözlük

mustafa öztürk 3 hiç keyfim yok 2 mars 1 mend 1 Uyku süresi 1 Ne yapsam da su faturasını azaltsam 5 doğal düşman 1 bir ölünün anı defteri. 3 kokar böcek 2 Boşananların Hapse Atılması 2

Son Haberler

2 işçinin hayatını kaybettiği göçükle ilgili müfettiş görevlendirildiMeslektaşı eşinin şiddetine uğrayan doktor için komisyon devredeİzmir Körfezi'nde yosun tabakası oluştuCumhurbaşkanı Erdoğan, Mescid-i Aksa İmamı Sabri'yi kabul etti'Mavi Vatan-2025 Tatbikatı' başladı

Editörün Seçimi

2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İş bırakma eylemiEk mal bildirimi yapmadımRefah payı için adım atılmalıMaaş genelgesi yayınlandı.Memur emeklisinin fakirleştirilmesi.Maaş artışı bekleyenlerTemenni mi duyum mu ??Memura refah payı verilmeliMemursen ile Kamusen'den istifa ! Yoksulluk sınırı ise 79 bin 948 TL ! Eylemleri yok !