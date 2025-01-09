Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


09 Ocak 2025 13:08
2026-2027 Memursen başkanlığında toplu sözleşme kazanımları ya da kayıpları

Ali Yalçın başkanlığındaki memursen 2026-2027 toplu sözleşme masasına oturacak.Bildiğiniz gibi bugüne kadar hiçbir hak kazanamamış daha doğrusu boş koltuk olsa daha çok hak kazanacaktık.2026-2027 deki kazanımlarımız ne olur onları merak ediyorum.Benim düşüncem 2026 yılı 3,5 fazla artık 1.5 +1.5 enflasyon farkı , 2027 sadece enflasyon farkı memursen başkanı da kazanım olarak açıklar artık.Ayrıca çok düşük ihtimal ama tüm memurlara bayramda 1000 tl ikramiye


kitkanun
Şube Müdürü
09 Ocak 2025 13:49

isterse herkese fazladan zam versin hiçbir önemi yok mantık değişmedikten sonra. daha önemli sorunlar var. Mesela, * Görevde yükselme sınavlarının düzensiz ve mülakatsız yapılması. * İşçilerin yararlandığı hakların çoğunun olmaması (ikramiye, mesai, Ticaret yapma). * Torpille taşerondan kadroya geçenlerin KPSS ile kazanan memurdan fazla maaş alması ve hiçbir sorumluluğu olması. ** Emekli aylık bağlanma oranının %80 lerden %40 lara düşmesi...vb. ZAM FALAN İSTEMİYORUM. Bu yıl toplu sözleşmede sadece bu sorunları çözsünler yeter.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Memur Maaşı Son 5 Senede Dolar Bazında 2 katına ÇıkmışMemursen %11,54 zamma tepkiliMemurlara 13 Ocak Müjdesi: Maaşlara Ek Zam Geliyor!Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesi2025 Temmuz zammı.Memura refah payı verilmeliMemur emeklisinin fakirleştirilmesi.Ocak ayı eflasyonRefah payı için adım atılmalıMemursen ile Kamusen'den istifa ! Yoksulluk sınırı ise 79 bin 948 TL ! Eylemleri yok !

Sözlük

Bugün olanlar 3 mars 1 hiç keyfim yok 2 Günde 40 zeytin yemek 1 Memurlar net'in reklamın b.kunu çıkarması 4 Uyku süresi 1 balatayı sıyırmak 1 her canlı ölümü tadacaktır 2 ferdi tayfur 2 sonu ay ile biten isimler 2

Son Haberler

2 işçinin hayatını kaybettiği göçükle ilgili müfettiş görevlendirildiMeslektaşı eşinin şiddetine uğrayan doktor için komisyon devredeİzmir Körfezi'nde yosun tabakası oluştuCumhurbaşkanı Erdoğan, Mescid-i Aksa İmamı Sabri'yi kabul etti'Mavi Vatan-2025 Tatbikatı' başladı

Editörün Seçimi

2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İş bırakma eylemiEk mal bildirimi yapmadımRefah payı için adım atılmalıMaaş genelgesi yayınlandı.Memur emeklisinin fakirleştirilmesi.Maaş artışı bekleyenlerTemenni mi duyum mu ??Memura refah payı verilmeliMemursen ile Kamusen'den istifa ! Yoksulluk sınırı ise 79 bin 948 TL ! Eylemleri yok !