Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


09 Ocak 2025 13:25
Görevdeyken egsoz gazı nedeniyle adli rapor düzenlendi

sa forum ahalisi arkadaşlar çakma 13 35 gece deyken resmi araç içinde sabit bekliyoruz ısınmak için araç rolantide çalışıyor camlar aralıklı açıktı eğzoz gazı tahminen içeri girdi mide bulantısı baş dönmesi oldu gece acile gidip oksijen bağladılar 1 günlük adli rapor iş kazası düzenlendi bundan dolayı soruşturma açılırmı. tedbirsiz davranmaktan falan yada egm neyle suçlaya bilir

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