Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


09 Ocak 2025 13:49
İbka adaletsizliği

Merhaba değerli devrelerim, şeflerim. Şimdiye kadar hakkıyla bir yere gelen arkadaşlarım. Bu yıl gıyabında ilişiğim kesilerek şark iline tayinim çıktı. Eşim çakılı kadro çalışmaktaydı ve 7 aylık hamileydi. 2. İpkam kabul olmadı, mecburiyetten gih dilekçesi verdim yine kabul olmadı. Sadece bu yıl kalalım yeni çocuğum oldu ailemiz yanımızda diyen memur ve gibilerinin 5. İpkası kabul oldu. Hamile eşimi bırakıp çıktım geldim, lojmana başvurdum 3 yıllık yerde sen gidene kadar çıkmaz dediler, ev tuttum abonelik açtırdım derken eksiye girdim, çocuğum doğdu izne gittim geldim masraflar oldu eksinin eksisini gördüm, geldiğim yerde 6 aydır kendi evimde oturuyordum, borçlarım bitmek üzereydi, şimdi başa döndük, aile bütünlüğüm kalmadı, maddi manevi olarak çöktük, şimdi 5. İpkasını kabul edenler/ettirenler keyfine baksınlar, bu dünyada rahat ettiniz. 1 tayinle benim hayatım alt üst oldu, sadece 1 yıl istemiştim.


Haramidere
Aday Memur
09 Ocak 2025 14:47
Aynı durumdayız malesef ben çocuklarımı alıp gitmek zorunda kaldım 2.ipkam kabul olunmadı, bu adeketsizliği ben ahirete bıraktım alacağımız olsun ne diyeyim

kayseri50
Aday Memur
09 Ocak 2025 14:57
sizlere katılıyorum

dehliss
Aday Memur
09 Ocak 2025 15:31

Hangi alanda adalet var da bu alanda adalet olsun?

Toplam 3 mesaj

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