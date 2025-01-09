KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


09 Ocak 2025 14:47
iett mülakatlı memur alım ilanı

"Kurumumuzda Memur, işçi ve sözleşmeli personel istihdam edilmektedir.Memur işe alım sürecinde kurumumuzun ihtiyaçları doğrultusunda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından aday memur atama izni talep edilir. Atama izni verilmesinden sonra KPSS sonuçlarına göre ÖSYM tarafından kurumumuza yerleştirme yapılmaktadır." kaynak : https://iett.istanbul/icerik/secme-ve-yerlestirme

Kendi sözünde durmayan bir kurumun alımına nasıl güveneceğiz? Yazıklar olsun.

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