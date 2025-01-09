KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


09 Ocak 2025 15:14
Çevre şehircilik alımı iibf

2023'te 656 iibf alınmıştı bu yıl 291'e düşmüş


hanhun44
Aday Memur
09 Ocak 2025 15:29
.

hanhun44
Aday Memur
09 Ocak 2025 15:30
arkadaşlar çevre şehircilik alımı ıstanbulda hangi ilçeye yapılır bilgisi olan var mı

hanhun44
Aday Memur
09 Ocak 2025 15:34
ayrıca personel servisi var mı burda arkadaşlar
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