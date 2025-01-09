Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : crops35


09 Ocak 2025 15:33
Sözleşme ne zaman yenileniyor

Kurumumuza bakanliktan hala herhangi bir yazi gelmemis sozlesme yenilenmesiyle ilgili. Personel kalemi sorun olmayacagini gelecegini soyluyor ama aklima takildi. Ne zaman yenilenebilir herhangi bir sorun olur mu?

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