Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


09 Ocak 2025 15:46
Üniversitenin idari mahkeme kararını uygulamaması

Aranızda bu durumu yaşayan oldu mu olduysa nasıl bi yol izlediniz ? Daha önceden EGM nin mahkeme kararını uygulamadığına denk gelmiştim ama üniversitenin uygulamadığına yeni denk geliyorum nasıl bir ülke olduk böyle akıl almıyor.Acil bekliyorum cevapları sizden

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