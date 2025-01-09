Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : Radore


09 Ocak 2025 15:48
Üvan değişikliği ile ilgili bilgi almak istiyorum

Hizmetli olarak çalışıyorum. Müftü ve Şube müdürleri beni memurluk veya tekniker yapmak istiyorlar. Ekpss ile atandım daha asaletim tastiklenmedi yaptıkları sınavları kazandım aday sınavlarını. işe girdiğim tarihte tastik olur dediler. Şimdi gerçekten ünvanımı yükseltebilirler mi ellerinde öyle birşey varmı. Çünkü geçmişteki müftü hizmetli olan birini imam felan yapmışlar. Yapamazlarsa görevlendirme olarak memur veya teknikerler yapcaklar. yapabilirler mi


VHKİ-MEB
Aday Memur
09 Ocak 2025 16:53

Unvan değişikliği sınav ile oluyor bildiğim kadarıyla. Ama Müftü ve Şube müdürleri sizi memur veya tekniker yapmak istiyorlarsa o nasıl olur bilmiyorum. Amirlerin öyle bir yetkileri varsa ben de isterim, durumumuz benzer.

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