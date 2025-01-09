Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : crops35


09 Ocak 2025 16:02
4b güvenlik

Vardiyalı çalışan 657 güvenlik görevlisinde yemek molası diye 1 saat ilave çalışma süresine eklenirmi haftada 5 gün 9 saat olarak

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