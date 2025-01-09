Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


09 Ocak 2025 16:12
Okulumuz kapatılırsa ne olur tam olarak?

Merhaba hocalarım okulumuz ortaokul bünyesinde bir imam hatip. 3 yıldır öğrenci yok en son 2021de mezun verdik . Kapanma durumu var. İlçede bransimda ihtiyaç yok. Olur da kapanırsa dilekçe vererek il merkezinde bir okula kadrom geçebilir mi? Daha önce böyle olduğunu söyleyenleri hatırlıyorum. Bilen hocalarım yorumlasin lütfen. Teşekkürler


gortil
Aday Memur
09 Ocak 2025 18:09
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Sevdim-Seni
Genel Müdür
09 Ocak 2025 18:28

Bir okulla birlesmesi, öğrencilerin o okula gonderilmesi şeklinde kapanirsa kadronuz o okula gecer. Yoksa norm sifira düşer ve sizde ilce kadrosunda norm fazlasi olarak işlem görürsünüz.

İsteğe bagli dönemde ve norm fazlasi atamasi döneminde secim yaparsiniz.

Farklı bir dönemde farklı bir sekilde yapilan atama itiraz olursa mahkemeden döner.

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