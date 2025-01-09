Okulumuz kapatılırsa ne olur tam olarak?

Bir okulla birlesmesi, öğrencilerin o okula gonderilmesi şeklinde kapanirsa kadronuz o okula gecer. Yoksa norm sifira düşer ve sizde ilce kadrosunda norm fazlasi olarak işlem görürsünüz.

İsteğe bagli dönemde ve norm fazlasi atamasi döneminde secim yaparsiniz.

Farklı bir dönemde farklı bir sekilde yapilan atama itiraz olursa mahkemeden döner.